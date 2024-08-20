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        Muğla'da kayıp başvurusu yapılan Rus turist için arama çalışması başlatıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan Rus kadın turist için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 14:03 Güncelleme: 20.08.2024 - 14:13
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        Muğla'da kayıp başvurusu yapılan Rus turist için arama çalışması başlatıldı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan Rus kadın turist için arama çalışması başlatıldı.

        İlçedeki otelde tatil yapan Natalia Somova (48), İçmeler ve Turunç Mahallesi arasında doğa yürüyüşüne çıktı. Otele dönmeyen ve kendisinden haber alınamayan Rus turist için arkadaşları kayıp müracaatında bulundu.

        Turistin son olarak görüldüğü Karya Yürüyüş Yolu bölgesinde AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara AKUT, Marmaris Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi ve Emniyet ve Jandarma ekipleri de destek veriyor.

        Ekiplere, arama kurtarma ve iz takip köpeği eşlik ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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