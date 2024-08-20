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        Bodrum'da iki kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki kişinin evde silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 14:41 Güncelleme: 20.08.2024 - 14:44
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        Bodrum'da iki kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki kişinin evde silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheliyi yakaladı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan olayla ilgili polisin soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

        - Olay

        Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde 16 Ağustos'ta ihbar üzerine bölgeye giden polis ekibi evde T.Y. ve A.S'nin silahla ateş edilerek öldürüldüğünü tespit etmiş, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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