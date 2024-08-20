Bodrum'da iki kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde 16 Ağustos'ta ihbar üzerine bölgeye giden polis ekibi evde T.Y. ve A.S'nin silahla ateş edilerek öldürüldüğünü tespit etmiş, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Öte yandan olayla ilgili polisin soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki kişinin evde silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

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