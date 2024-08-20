Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla açıklarında 67 düzensiz göçmen kurtarıldı, 26 göçmen yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde 67 düzensiz göçmen kurtarıldı, 26 göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 19:10 Güncelleme: 20.08.2024 - 19:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla açıklarında 67 düzensiz göçmen kurtarıldı, 26 göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde 67 düzensiz göçmen kurtarıldı, 26 göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında farklı zamanlarda can salları içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları yönlendirildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 3 can salındaki 18'i çocuk 40 düzensiz göçmeni kurtardı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalanarak gözaltına alındı.

        Datça ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

        Sürüklenen lastik bottaki 7'si çocuk 27 düzensiz göçmen kurtarılarak ekiplerin yardımıyla karaya çıkarıldı.

        Datça açıklarında Sahil Güvenlik botu tarafından kara üzerinde bir grup göçmen tespit edilmesi üzerine 26 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de tedirgin eden manzara
        İzmir'de tedirgin eden manzara
        Galatasaray, İsviçre'de avantaj arayacak
        Galatasaray, İsviçre'de avantaj arayacak
        3 ev küle döndü, 16 yaşındaki çocuk öldü!
        3 ev küle döndü, 16 yaşındaki çocuk öldü!
        Dilan Polat'tan eşine ziyaret
        Dilan Polat'tan eşine ziyaret
        Terim, şikayetçi sıfatıyla ifade verdi
        Terim, şikayetçi sıfatıyla ifade verdi
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        20 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        20 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bakan Şimşek: Risk primimizi daha da iyileştireceğiz
        Bakan Şimşek: Risk primimizi daha da iyileştireceğiz
        Bodrum'daki sır cinayetlerde 4 tutuklama!
        Bodrum'daki sır cinayetlerde 4 tutuklama!
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        İlkay Gündoğan transferinde son durum
        İlkay Gündoğan transferinde son durum
        AB'den Tesla kararı
        AB'den Tesla kararı
        Evlendiler
        Evlendiler
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        Öğrenci evleri cep yakıyor!

        Benzer Haberler

        Bodrum'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıda 4 kişi tutuklandı, 3 şüpheli d...
        Bodrum'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıda 4 kişi tutuklandı, 3 şüpheli d...
        Bodrum'a üç kruvaziyerle 4 bin 775 yolcu geldi
        Bodrum'a üç kruvaziyerle 4 bin 775 yolcu geldi
        Bodrum'da iki kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutu...
        Bodrum'da iki kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutu...
        Muğla'da kayıp başvurusu yapılan Rus turist için arama çalışması başlatıldı
        Muğla'da kayıp başvurusu yapılan Rus turist için arama çalışması başlatıldı
        Bodrum FK puanla tanışamadı
        Bodrum FK puanla tanışamadı
        Muğla açıklarında 89 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla açıklarında 89 düzensiz göçmen kurtarıldı