Muğla açıklarında 67 düzensiz göçmen kurtarıldı, 26 göçmen yakalandı

Datça açıklarında Sahil Güvenlik botu tarafından kara üzerinde bir grup göçmen tespit edilmesi üzerine 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında farklı zamanlarda can salları içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları yönlendirildi.

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