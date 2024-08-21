Bodrum'da 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli daha tutuklandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 kişinin evde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli daha tutuklandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 kişinin evde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli daha tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında D.S, A.K. ve M.A. da gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.
- Olay
Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde 16 Ağustos'ta ihbar üzerine bir eve giden polis ekibi, T.Y. ve A.S'yi evde ölü bulmuş, bu kişilerin silahla ateş edilerek öldürüldüğünü tespit etmişti.
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmış, zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.
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