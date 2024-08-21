Bodrum açıklarında 50 düzensiz göçmen kurtarıldı, 10 göçmen yakalandı

Öte yandan, hareket halindeki fiber karinalı lastik botta, çocukların da aralarında olduğu 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum'dan yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan ve bitkin halde bulunan 1 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Sahil güvenlik ekipleri, lastik botlardaki aralarında çocukların da olduğu 49 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu 2 lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

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