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        Dev kruvaziyer "Mein Schiff 5" Marmaris Limanı'na yanaştı

        Malta bayraklı kruvaziyer "Mein Schiff 5" Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 15:49 Güncelleme: 21.08.2024 - 15:55
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        Dev kruvaziyer "Mein Schiff 5" Marmaris Limanı'na yanaştı
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        Malta bayraklı kruvaziyer "Mein Schiff 5" Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Santori Adası'nın ardından rotasını Marmaris'e çeviren kruvaziyer, Marmaris Cruise Port'un büyük iskelesine yanaştırıldı.

        Gemide, çoğu Alman 2 bin 783 yolcu ve 1100 personelin bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı bölgelerini gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

        Bazı turistler bisikletleriyle şehir turu yaptı.

        Geminin, akşam saatlerinde Girit Adası'na hareket edeceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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