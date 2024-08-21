Dev kruvaziyer "Mein Schiff 5" Marmaris Limanı'na yanaştı

Bazı turistler bisikletleriyle şehir turu yaptı.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı bölgelerini gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Gemide, çoğu Alman 2 bin 783 yolcu ve 1100 personelin bulunduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.