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        Fethiye'de ormanlık alanda çıkan söndürüldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 15:54 Güncelleme: 21.08.2024 - 16:20
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        Fethiye'de ormanlık alanda çıkan söndürüldü
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisindeki Babadağ'ın eteklerinde, ormanlık alanda iddiaya göre, elektrik direğinden çıkan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, çok sayıda arazöz, itfaiye ve yangın söndürme işçileriyle müdahale edildi.

        Bölgede etkili olan rüzgara rağmen ekiplerin yoğun çabasıyla alevler yayılmadan söndürüldü.

        Öte yandan, hava araçlarının yangına müdahalesi dolayısıyla Babadağ'dan gerçekleştirilen yamaç paraşütü uçuşlarına yaklaşık 45 dakika ara verildi.

        Galeri
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        Galeri

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