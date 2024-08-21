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        Fethiye'de huzurevi sakini, 20 kilogramlık "Çin salatalığı" yetiştirdi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde huzurevinde yaşayan 78 yaşındaki Ali Süleymaniyelioğlu'nun ektiği Çin salatalığı 60 santimetre uzunluğa ve 20 kilogram ağırlığa ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 18:01 Güncelleme: 21.08.2024 - 18:53
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        Fethiye'de huzurevi sakini, 20 kilogramlık "Çin salatalığı" yetiştirdi
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde huzurevinde yaşayan 78 yaşındaki Ali Süleymaniyelioğlu'nun ektiği Çin salatalığı 60 santimetre uzunluğa ve 20 kilogram ağırlığa ulaştı.

        SHÇEK Fethiye Belediyesi Huzurevinde eşiyle yaşayan Süleymaniyelioğlu, hobi olarak bahçede farklı bitkiler yetiştirmeye başladı.

        Aynı huzurevinde çalışan Kılıçarslan Kaval, Süleymaniyelioğlu'nun ilgisinden dolayı Çin'de yaşayan arkadaşından Çin salatalığı tohumu getirtti.

        Süleymaniyelioğlu'nun huzurevi bahçesine ektiği Çin salatalığı 60 santimetre uzunluğa ve 20 kilogram ağırlığa ulaştı.

        Aynı zamanda huzurevi sakinleriyle oluşturdukları koronun da şefliğini yapan Süleymaniyelioğlu, gazetecilere, huzurevine gelirken birçok bitkiyi evden getirerek hobi bahçesi oluşturduğunu söyledi.

        Bahçesine ektiği Çin salatalığının da yetiştiğini belirten Süleymaniyelioğlu, "İmkan bulduğum takdirde farklı meyve ve sebzeler de yetiştirmek istiyorum. Bildiğimiz salatalıklara benzemiyor." dedi.

        Kılıçarslan Kaval ise huzurevi sakinleriyle hoş vakit geçirdiklerini vurgulayarak, "Birçok kişi hobilerini yapabiliyor. Ali amca bu işte uzman olunca salatalığı yetiştirmeyi başardık." diye konuştu.​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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