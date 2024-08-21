Muğla açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı, 41 göçmen yakalandı

Ortaca ilçesi açıklarında ise can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 2'si çocuk 22 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ekipler, durdurdukları lastik bottaki 5'i çocuk 18 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları yönlendirildi.

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