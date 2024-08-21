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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli yakalandı

        Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 20:47 Güncelleme: 21.08.2024 - 20:47
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli yakalandı
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        Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı Boğaziçi Karakol Komutanlığı ekipleri, toplu halde uyuşturucu kullanıldığı bilgisi üzerine Meşelik Mahallesi'nde bir ikamete operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 24 kişi "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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