Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve karadan çok sayıda ekip sevk edildi.

Yatağan'da ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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