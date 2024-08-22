Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Yatağan'da ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Giriş: 22.08.2024 - 14:11 Güncelleme: 22.08.2024 - 14:19
Yatağan'da ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Turgutlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve karadan çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri