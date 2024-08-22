Muğla'ya yeni öğrenci yurdu kazandırıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 400 kapasiteli yurt 1 Eylül'de öğrencileri kabul edecek.

AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüştü.

Görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, Marmaris'te 400 kişilik öğrenci yurdunun 1 Eylül itibarıyla hizmete başlayacağı bildirildi.

Muğla'ya son bir yılda yapımı devam eden tesislerle birlikte 2 milyar liralık gençlik ve spor yatırımı kazandırıldığının hatırlatıldığı açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Muğla'mızda son bir yılda gençlerimiz için çok sayıda tesise imza attık. Spor tesisleri, gençlik merkezleri, öğrenci yurtları kazandırdık. Marmaris İçmeler Mahallesi'nde, 1 Eylül itibariyle yurt binamızı öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz. 200 kız, 200 erkek öğrencimizin kalacağı 400 kişilik yurdumuz hayırlı olsun." -Bodrum'a 500 kişilik yurt binası Açıklamada, Bodrum'a 250 kız, 250 erkek öğrenci kapasiteli toplam 500 kişilik yurt binası projelendirilip yer tahsisinin yapılıp imar çalışmalarının başladığı ifade edildi.