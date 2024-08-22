Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

değerlendirilen 90 bin lira ve 375 avro ele geçirildi.

Çalışmada bir miktar uyuşturucu madde, 3 hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda malzeme ile suçtan elde edildiği

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