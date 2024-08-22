Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bodrum ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Çalışmada bir miktar uyuşturucu madde, 3 hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda malzeme ile suçtan elde edildiği
değerlendirilen 90 bin lira ve 375 avro ele geçirildi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
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