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        GÜNCELLEME - Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

        Yatağan'da ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 20:48 Güncelleme: 22.08.2024 - 20:48
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        GÜNCELLEME - Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
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        Yatağan'da ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Turgutlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve karadan çok sayıda ekip sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan müdahaleyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında, 2 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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