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        Muğla'da dağlık arazide mahsur kalan göçmenler kurtarıldı

        Muğla'nın Milas ilçesinde dağlık arazide mahsur kalan düzensiz göçmenler kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 10:30 Güncelleme: 23.08.2024 - 10:42
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        Muğla'da dağlık arazide mahsur kalan göçmenler kurtarıldı
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        Muğla'nın Milas ilçesinde dağlık arazide mahsur kalan düzensiz göçmenler kurtarıldı.

        Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ekipleri, Meşelik Mahallesi Dangır mevkisindeki arazide bir grup düzensiz göçmenin mahsur kaldığı yönünde AFAD'dan gelen ihbar üzerine bölgeye gitti.

        Bölgede yapılan aramada, Yunanistan'a gitmek için bölgeye bırakıldıkları ve yaklaşık 5 gündür aç oldukları belirlenen 1'i beş aylık bebek, 2'si çocuk 7 düzensiz göçmen bulundu.

        Göçmenler ekiplerce bölgeden alınarak jandarmaya teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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