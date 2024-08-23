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        Muğla'da araçlarında uyuşturucu bulunan 4 kişi gözaltına alındı

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde yapılan denetimde, araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 11:21 Güncelleme: 23.08.2024 - 11:21
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        Muğla'da araçlarında uyuşturucu bulunan 4 kişi gözaltına alındı
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        Muğla'nın Ortaca ilçesinde yapılan denetimde, araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri, Sarıgerme Mahallesi'nde gerçekleştirilen Zeytinli Rock Festivali'ne girişler sırasında denetim yaptı.

        Uygulama kapsamında, narkotik dedektör köpekleri "Misket" ve "Azot" ile yapılan aramada, bazı araçlarda gizlenmiş halde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Uyuşturucu bulunan araçlardaki 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 2'sinin çeşitli suçlardan sabıka kaydının bulunduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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