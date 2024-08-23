Muğla'da araçlarında uyuşturucu bulunan 4 kişi gözaltına alındı

Uygulama kapsamında, narkotik dedektör köpekleri "Misket" ve "Azot" ile yapılan aramada, bazı araçlarda gizlenmiş halde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri, Sarıgerme Mahallesi'nde gerçekleştirilen Zeytinli Rock Festivali'ne girişler sırasında denetim yaptı.

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