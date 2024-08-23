Bodrum FK bu hafta seyircisi önünde galibiyet arayacak

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sipay Bodrum FK, 3. hafta mücadelesinde yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde mücadelenin hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, ligdeki ilk galibiyetini almak için maça kenetlendi.

Ligde ilk maçını tribün cezaları nedeniyle seyircisiz oynayan Bodrum FK, cezanın sona ermesiyle bu hafta ilk kez taraftarıyla maç coşkusu yaşayacak.

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, devam eden transfer sürecinde takıma uygun oyuncu buldukları takdirde bu isimleri kadrolarına katmak istediklerini söyledi.

Lige yeni yeni adapte olduklarını ifade eden Taşdemir, "Çok da fazla uzun sürmemesi lazım. Dolayısıyla kendi doğrularımızı çoğaltıp yanlış yaptığımız şeyleri eksiltmenin derdindeyiz. Bunları da yapabilirsek inşallah önümüzdeki haftalara yansıyacaktır." dedi.

Bu haftaki rakiplerinin ligin deneyimli takımı olduğuna dikkati çeken Taşdemir, zor bir maç olacağını dile getirdi. Bütçe kısmında kendilerini yormayacak oyuncuları bulunca kadrolarına katmaya çalışacaklarını vurgulayan Taşdemir, şunları kaydetti: