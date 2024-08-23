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        21. Gümüşlük Müzik Festivali'nde Çağıl Kaya konser verdi

        21. Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında müzisyen Çağıl Kaya konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 17:43 Güncelleme: 23.08.2024 - 17:56
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        21. Gümüşlük Müzik Festivali'nde Çağıl Kaya konser verdi
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        21. Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında müzisyen Çağıl Kaya konser verdi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Bosfor Turizm'in ana sponsorluğunda devam eden festivalde, Çağıl Kaya, Gümüşlük Sahilindeki müzik dinletisi sundu.

        Çağıl Kaya'ya, saksafonda Tamer Temel, piyanoda Ercüment Orkut, gitarda Eylül Biçer, basta Kağan Yıldız ve davulda Cem Aksel, eşlik etti.

        Bugüne kadar dört albüm yayınlayan Kaya, Gümüşlük Müzik Festivali'nin Suda sahnesinde, dört çalışmada yer alan parçalardan derlediği seçkiyle izleyicinin karşısına çıktı.

        Festival, yerli ve yabancı sanatçıların vereceği konser ve atölye çalışmalarıyla 10 Eylül'e kadar devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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