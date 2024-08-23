21. Gümüşlük Müzik Festivali'nde Çağıl Kaya konser verdi

Festival, yerli ve yabancı sanatçıların vereceği konser ve atölye çalışmalarıyla 10 Eylül'e kadar devam edecek.

Bugüne kadar dört albüm yayınlayan Kaya, Gümüşlük Müzik Festivali'nin Suda sahnesinde, dört çalışmada yer alan parçalardan derlediği seçkiyle izleyicinin karşısına çıktı.

Çağıl Kaya'ya, saksafonda Tamer Temel, piyanoda Ercüment Orkut, gitarda Eylül Biçer, basta Kağan Yıldız ve davulda Cem Aksel, eşlik etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Bosfor Turizm'in ana sponsorluğunda devam eden festivalde, Çağıl Kaya, Gümüşlük Sahilindeki müzik dinletisi sundu.

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