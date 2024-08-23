Bodrum'da taklit ürün denetimine tepki gösteren esnaf oturma eylemi yaptı

Darendeli ile bir süre konuşan esnaf dağıldı.

Polis ekiplerinin ikazlarına rağmen grup dağılmayınca olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli'nin ikna çabaları sonuç verdi.

Çarşı merkezinde esnafın bir kısmının taklit ürün satışı yaptıkları bilgisi üzerine denetim yapılmak istendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir grup esnaf, taklit ürün denetimini engellemek için yolu ulaşıma kapatıp, oturma eylemi yaptı.

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