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        Marmaris'te 20 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 22:25 Güncelleme: 23.08.2024 - 22:27
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        Marmaris'te 20 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Atabol koyunda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, karada 5'i çocuk 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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