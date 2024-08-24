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        Bodrum'da park halindeki tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, park halindeki tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 09:59 Güncelleme: 24.08.2024 - 10:06
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        Bodrum'da park halindeki tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, park halindeki tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        İslamhaneleri Mahallesi'nde, Bodrum-Turgutreis kara yolunda ilerleyen Buğra Ekin'in kullandığı 48 AHC 514 plakalı motosiklet, park halindeki 33 DRY 43 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Motosiklet sürücüsü çarpmanın şiddetiyle tırın dorsesinin altında sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekibi Ekin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Tır sürücüsü de ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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