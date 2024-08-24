Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da polis ile bisikletli çocuğun "trafik cezası" diyaloğu gülümsetti

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik polisi ile kaldırımda bisiklet süren çocuğun "trafik cezası" diyaloğu, kask kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 10:18 Güncelleme: 24.08.2024 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da polis ile bisikletli çocuğun "trafik cezası" diyaloğu gülümsetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik polisi ile kaldırımda bisiklet süren çocuğun "trafik cezası" diyaloğu, kask kamerasına yansıdı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli motosikletli trafik polisi Gökhan Genç, Cevat Şakir Caddesi'nde ilerlediği sırada, 6 yaşlarındaki Aslan isimli çocuğun kaldırımda bisikletiyle ilerlediğini fark etti.

        Genç, yanına durduğu miniğe "Neden kaldırımdan gidiyorsun?" diye sordu. Daha sonra yanına çağırdığı çocuğa, "Burası kaldırım, yayalar için, kaskın nerede senin?" diye soran Genç, kaskı olmadığı cevabını aldı.

        Çocuğa "Sana ceza yazacağım." diyen trafik polisi, çocuğa kaldırımı kullandığı için bir hafta çizgi film izlememe, kask takmadığı için de bir hafta yatağını toplama cezası yazdı.

        Bir kağıda temsili ceza tutanağını imzalatan Gökhan Genç ile çocuğun diyaloğu, polisin kask kamerasınca görüntülendi.

        Paylaşıldığı sosyal medyada büyük beğeni alan görüntülere, polis ve çocuğun o anlarına şahit olan çevredeki vatandaşların tebessümü de yansıyor.

        Ceza kağıdını imzalayan çocuğun polisle tokalaştıktan sonra gülümsemesi de görüntüde yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        Bu bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Hesaba itiraz edince darbedilmişti, otomobille ezdi!
        Hesaba itiraz edince darbedilmişti, otomobille ezdi!
        İngiltere'den dev teklif!
        İngiltere'den dev teklif!
        Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü
        Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü
        Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına yanıt
        Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına yanıt
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Arkadaş tatili
        Arkadaş tatili
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        Aşk defteri kabarık
        Aşk defteri kabarık
        İsyanları konuşuldu
        İsyanları konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Boşanınca uçuş millerine ne olacak?
        Boşanınca uçuş millerine ne olacak?
        Gıdıklanınca neden güleriz?
        Gıdıklanınca neden güleriz?
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        Ferdi transferi resmen açıklandı!
        Ferdi transferi resmen açıklandı!
        Kardeşinin katil zanlısını vurdu
        Kardeşinin katil zanlısını vurdu
        Beşiktaş stoperi bitiriyor!
        Beşiktaş stoperi bitiriyor!
        Powell: Politikamızı ayarlama vakti geldi
        Powell: Politikamızı ayarlama vakti geldi

        Benzer Haberler

        Bodrum'da park halindeki tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Bodrum'da park halindeki tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Marmaris'te 20 düzensiz göçmen yakalandı
        Marmaris'te 20 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum'da taklit ürün denetimine tepki gösteren esnaf oturma eylemi yaptı
        Bodrum'da taklit ürün denetimine tepki gösteren esnaf oturma eylemi yaptı
        Bodrum Belediyesi "çöp saati" uygulamasını başlattı
        Bodrum Belediyesi "çöp saati" uygulamasını başlattı
        21. Gümüşlük Müzik Festivali'nde Çağıl Kaya konser verdi
        21. Gümüşlük Müzik Festivali'nde Çağıl Kaya konser verdi
        Bodrum FK bu hafta seyircisi önünde galibiyet arayacak
        Bodrum FK bu hafta seyircisi önünde galibiyet arayacak