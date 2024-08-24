Bodrum'da yaşanabilecek yangına müdahalede nöbet sistemi başlatıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangına müdahaleye karşı nöbet sistemi başlatıldığı bildirildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangına müdahaleye karşı nöbet sistemi başlatıldığı bildirildi.
Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, artan orman yangınları sonrası devriye, denetim ve kontrollerini sıklaştırırken Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri de herhangi bir yangın durumunda orman ve itfaiye ekiplerine daha hızlı destek olmak için çalışmalar yürütüyor.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve yeşil alanların bilinçsiz kullanımı dolayısıyla çıkan yangınlarda hızlı müdahalede bulunmak için Bodrum Belediyesi envanterinde bulunan arazöz, tanker, iş makinesi gibi araçlar, 7 gün 24 saat göreve hazır olacak ve ilgili araçların ekipleri de bu kapsamda 24 saat esasına göre nöbetleşe çalışacak.
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde yangınların artarak devam etmesinden duydukları üzüntüyü dile getirerek, yangına hızlı müdahalenin öneminin altını çizdi.
Başkan Mandalinci, belediye olarak olası yangınlara engel olmak ve çıkan yangınlara hızlı ulaşmak için hem Zabıta Müdürlüğü hem de Afet İşleri Müdürlüğü özelinde çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.