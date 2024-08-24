Bodrum'da yaşanabilecek yangına müdahalede nöbet sistemi başlatıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangına müdahaleye karşı nöbet sistemi başlatıldığı bildirildi.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, artan orman yangınları sonrası devriye, denetim ve kontrollerini sıklaştırırken Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri de herhangi bir yangın durumunda orman ve itfaiye ekiplerine daha hızlı destek olmak için çalışmalar yürütüyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve yeşil alanların bilinçsiz kullanımı dolayısıyla çıkan yangınlarda hızlı müdahalede bulunmak için Bodrum Belediyesi envanterinde bulunan arazöz, tanker, iş makinesi gibi araçlar, 7 gün 24 saat göreve hazır olacak ve ilgili araçların ekipleri de bu kapsamda 24 saat esasına göre nöbetleşe çalışacak.