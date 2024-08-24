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        Fethiye'de yelkenli teknede çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde yelkenli teknede çıkan yangın, ekiplerin denizden müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 16:15 Güncelleme: 24.08.2024 - 16:15
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        Fethiye'de yelkenli teknede çıkan yangın söndürüldü
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde yelkenli teknede çıkan yangın, ekiplerin denizden müdahalesiyle söndürüldü.

        Göcek açıklarındaki Göbün Koyu mevkisinde bulunan bir yelkenli teknede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Hızla yayılan alevler, ekiplerin denizden müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.

        Yangın sırasında teknede bulunanların sahil güvenlik gemisine alındığı ve yaralanan olmadığı öğrenildi.

        Yangın nedeniyle teknede büyük çaplı hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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