Fethiye'de yelkenli teknede çıkan yangın söndürüldü

Yangın sırasında teknede bulunanların sahil güvenlik gemisine alındığı ve yaralanan olmadığı öğrenildi.

Göcek açıklarındaki Göbün Koyu mevkisinde bulunan bir yelkenli teknede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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