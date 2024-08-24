Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış Töreni'nde konuştu:

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bir asır önce, ithal edeceğimiz iki gemiye ihtiyaç duyuyorken bugün, aynı anda birçok silah sistemini yerli ve milli imkanlarıyla üreten ve ihraç eden bir ülke konumundayız." dedi.

Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda düzenlenen Aksaz Tersane Komutanlığı Açılışı ve Deniz Platformu Teslim Töreni'nde konuştu.

Güler, yerli ve milli savunma sanayinin ulaştığı üstün seviyeyi ortaya koyan yeni tip denizaltı ve akaryakıt gemileri ile bu alandaki yüksek tesisleşme seviyesinin göstergesi Aksaz Tersanesi'nin ve denizaltı havuzunun hizmete girmesinin haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

"Parasını ödediğimiz halde ürünlerimizi teslim alamadığımız günleri, türlü engellemelere ve zorluklara maruz kaldığımız zamanları, bir an olsun unutmadık. Nice badirelerle karşılaşsak da tarihte olduğu gibi, yılmadan yorulmadan çalışmaya devam ettik. Özellikle son 20 yılda, zatıalilerinin stratejik vizyonu, liderliği ve kararlı duruşları sayesinde Türkiye, kendi gemilerini ve silah sistemlerini tasarlayıp üretebilen ve bu ürünleri ihraç ederek uluslararası pazarda adından övgüyle söz ettiren bir ülke haline geldi. Bir asır önce, ithal edeceğimiz iki gemiye ihtiyaç duyuyorken bugün, aynı anda birçok silah sistemini yerli ve milli imkanlarıyla üreten ve ihraç eden bir ülke konumundayız."

- "Deniz savunma sanayinde de büyük aşamalar katettik, ediyoruz"

İbn-i Haldun'un "Coğrafya kaderdir" sözünü anımsatan Bakan Güler, denizlerin de bu kaderin, ayrılmaz bir parçası ve kuvvet çarpanı olduğunu ifade etti.

Güler, üç tarafı denizlerle çevrili ülkenin hakkını ve hukukunu korumak için güçlü bir deniz kuvvetine sahip olunmasının bir tercih değil, zorunluluk olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bu bilinçle, şanlı Türk donanmasını daha modern, daha etkin ve daha güçlü kılmak için, deniz savunma sanayinde de büyük aşamalar katettik, ediyoruz. Yerli, milli ve modern savunma sanayimizin yeni göz bebeği olan ve bugün hayata geçirilmesine şahitlik ettiğimiz sistem ve tesisler de bu gayretlerimizin somut birer neticesidir. Yeni tip denizaltımız, gemilerimiz ve tesislerimiz sayesinde, deniz kuvvetlerimizin harekat kabiliyeti ve etkinliği daha da artacak. Deniz sistemlerimizin inşa, bakım ve onarım faaliyetleri daha yüksek kapasitede ve daha hızlı bir şekilde icra edilecektir. Özellikle stratejik önemdeki Marmaris Aksaz'da teşkil ettiğimiz tersanemiz ile bölgede konuşlu veya Akdeniz ve Ege'de faaliyet gösteren donanmamızın ihtiyaçlarının en hızlı şekilde karşılanması, teknik destek temini ve idamesi gerçekleştirilecektir. Bu sayede Deniz Kuvvetlerimiz, faaliyetlerini daha etkin ve güvenli bir şekilde yerine getirecek, dünyanın önde gelen deniz kuvvetleri arasındaki seçkin yerini pekiştirecektir."