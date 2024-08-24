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        Muğla açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 11 göçmen yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 11 göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 20:05 Güncelleme: 24.08.2024 - 20:08
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        Muğla açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 11 göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 11 göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmaris İlçesi Armella Koyu'nda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu ve Turunç Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, karada 4'ü çocuk 11 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 31 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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