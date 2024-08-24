Muğla açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 11 göçmen yakalandı

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 31 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmaris İlçesi Armella Koyu'nda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu ve Turunç Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

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