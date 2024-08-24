Bodrum'da amatör balıkçılar 2,5 metrelik orkinos yakaladı

Balıkçılar, bir süre sonra oltalarına takılan balığı tekneye çekmek için uğraş verdi. Sonunda tekneye çıkarılan balığın 2,5 metre uzunluğunda, 376 kilogram ağırlığında orkinos olduğunu gören balıkçılar şaşkınlık yaşadı.

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