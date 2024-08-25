Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Bodrumİlçe
Hakemler: Çağdaş Altay, Murat Şener, Bersan Duran
Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün (Dk. 76 Ege Bilsel), Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Musah Mohammed, Samet Yalçın (Dk. 83 Obekpa), Fredy, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 83 Celustka), Dimitrov (Dk. 83 Kenan Özer), Puşcaş (Dk. 74 Celal Dumanlı)
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Damjanovic (Dk. 46 Boateng), Guilherme, Jevtovic, Oğulcan Ülgün (Dk. 79 Emrehan Gedikli), Pedrinho, Yusuf Erdoğan (Dk. 65 Melih İbrahimoğlu), Aleksic (Dk. 65 Ndao), Umut Nayir
Goller: Dk. 28 Adil Demirbağ (Kendi kalesine), Dk. 40 Puşcaş, Dk. 88 Kenan Özer (Penaltıdan) (Sipay Bodrum FK), Dk. 45+4 Pedrinho (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Samet Yalçın, Dk. 90+1 Kenan Özer (Sipay Bodrum FK), Dk. 47 Jevtovic , Dk. 90+1 Slowik (TÜMOSAN Konyaspor)
MUĞLA
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.