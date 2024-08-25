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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 00:01 Güncelleme: 25.08.2024 - 00:01
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:Bodrumİlçe

        Hakemler: Çağdaş Altay, Murat Şener, Bersan Duran

        Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün (Dk. 76 Ege Bilsel), Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Musah Mohammed, Samet Yalçın (Dk. 83 Obekpa), Fredy, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 83 Celustka), Dimitrov (Dk. 83 Kenan Özer), Puşcaş (Dk. 74 Celal Dumanlı)

        TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Damjanovic (Dk. 46 Boateng), Guilherme, Jevtovic, Oğulcan Ülgün (Dk. 79 Emrehan Gedikli), Pedrinho, Yusuf Erdoğan (Dk. 65 Melih İbrahimoğlu), Aleksic (Dk. 65 Ndao), Umut Nayir

        Goller: Dk. 28 Adil Demirbağ (Kendi kalesine), Dk. 40 Puşcaş, Dk. 88 Kenan Özer (Penaltıdan) (Sipay Bodrum FK), Dk. 45+4 Pedrinho (TÜMOSAN Konyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 43 Samet Yalçın, Dk. 90+1 Kenan Özer (Sipay Bodrum FK), Dk. 47 Jevtovic , Dk. 90+1 Slowik (TÜMOSAN Konyaspor)

        MUĞLA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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