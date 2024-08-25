Fethiye'de kafede çıkan yangında iş yeri sahibi yaralandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kafede çıkan yangına müdahale etmeye çalışan kişi yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kafede çıkan yangına müdahale etmeye çalışan kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi 91 Sokak'ta, İsmail Y'ye ait kafede yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale etmeye çalışırken yaralanan İsmail Y, 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, kafede hasar oluştu.
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