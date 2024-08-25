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        Datça'da amatör balıkçılar zıpkınla 30 kilogramlık kılıç balığı vurdu

        Muğla'nın Datça ilçesinde amatör balıkçılar, zıpkınla 30 kilogramlık kılıç balığı avladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 17:24 Güncelleme: 25.08.2024 - 17:50
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        Datça'da amatör balıkçılar zıpkınla 30 kilogramlık kılıç balığı vurdu
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        Muğla'nın Datça ilçesinde amatör balıkçılar, zıpkınla 30 kilogramlık kılıç balığı avladı.

        İlçede yaşayan Fikri Keskin ve Yasin Sönmez, Palamutbükü mevkisinde balık avına çıktı.

        Zıpkınla dalış yapan amatör balıkçılar, yaklaşık iki metre uzunluğunda kılıç balığı yakaladı. Bir saatlik çalışmanın ardından sudan çıkarılarak Palamutbükü Limanı'na getirilen balığın 30 kilogram olduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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