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        Muğla'da tartıştığı eşinin bıçakladığı kadın öldü

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı eşinin bıçakladığı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 14:17 Güncelleme: 26.08.2024 - 14:17
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        Muğla'da tartıştığı eşinin bıçakladığı kadın öldü
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı eşinin bıçakladığı kadın hayatını kaybetti.

        Orhaniye Mahallesi'nde park halindeki otomobilde M.K. (43) ile eşi Senem K. (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.K, eşini bıçakla yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Senem K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        Muğla Büyükşehir Belediyesindeki ambulans şoförlüğü görevinden 15 gün önce ayrılan M.K. hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı olduğu öne sürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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