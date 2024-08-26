21. Gümüşlük Müzik Festivali'nde Miron Rafajlovic konser verdi

21. Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında müzisyen Miron Rafajlovic konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Bosfor Turizm'in ana sponsorluğunda devam eden festivalde, Bosna Hersek kökenli trompet ustası Miron Rafajlovic ve ekibi Gümüşlük Sahilindeki müzik dinletisi sundu.

Balkanları, Akdeniz ruhuyla birleştiren trompetçi olarak anılan, Trompet ve flugelhorn ustası Rafajlovic’e piyano ve keyboardlarla Daniel Garcia Diego, kontrbas ile Reinier El Negron Elizarde ve davullarla Shayan Fathi eşlik etti.

Sahnedeki performansıyla beğeni toplayan Rafajlovic, özellikle son albümleri olan parçalarla ayakta alkışlandı.