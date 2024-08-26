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        Bodrum Belediyesi ekipleri, bir mahalleden 773 kilogram çöp topladı

        Muğla'da, Bodrum Belediyesi ekiplerince sürdürülen temizlik seferberliği kapsamında Torba Mahallesi'nden 673 kilogram çöp toplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 14:57 Güncelleme: 26.08.2024 - 15:11
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        Bodrum Belediyesi ekipleri, bir mahalleden 773 kilogram çöp topladı
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        Muğla'da, Bodrum Belediyesi ekiplerince sürdürülen temizlik seferberliği kapsamında Torba Mahallesi'nden 673 kilogram çöp toplandı

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin talimatıyla başlatılan temizlik seferberliği kapsamında farklı müdürlüklerden 108 personel, 16 araçla Torba Mahallesi'nde kapsamlı temizlik yaptı.

        Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinesinde, cadde ve sokaklarda ot, atık temizliği, yola taşan ağaç ve çalılarda budama, yıkama, süpürme, konteyner tamir, bakım ve temizliği ile mesire alanlarında genel temizlik gerçekleştirildi.

        Temizlik çalışmasında 673 kilogram çöp toplandı. Bodrum Belediyesi Birinci Sınıf Atık Getirme merkezinde ayrıştırılan atıklardan 130 kilogram cam, 55 kilogram plastik, 8,5 kilogram alüminyum metal, 7,5 kilogram kağıt karton, 258 kilogram lastik ve 34 kilogram da diğer atık çıktı.

        Temizlik seferberliğinin belirlenen plan doğrultusunda farklı mahallelerde devam edeceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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