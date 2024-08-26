Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye'de ekmeğin içine para saklayan dilenci yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, dilencinin ekmeğin içine sakladığı 515 liraya el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 15:01 Güncelleme: 26.08.2024 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye'de ekmeğin içine para saklayan dilenci yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, dilencinin ekmeğin içine sakladığı 515 liraya el konuldu.

        Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince kent genelinde dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu ilçe merkezi ve kaymakamlık önünde dilencilik yapan bir kişi yakalandı.

        Dilencinin, elindeki poşette bulunan ekmeğin içine 1515 lira sakladığı belirlendi.

        Ekipler tarafından paraya el konuldu ve dilenciye, Kabahatler Kanunu gereğince yasal işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Göz göre göre ölüm! Uyarıya rağmen sele doğru sürdü
        Göz göre göre ölüm! Uyarıya rağmen sele doğru sürdü
        Vurgun paralarını Karadağ'a göndermişler!
        Vurgun paralarını Karadağ'a göndermişler!
        Uzaklaştırma kararı işe yaramadı: 2 çocuk annesi sokak ortasında katledildi
        Uzaklaştırma kararı işe yaramadı: 2 çocuk annesi sokak ortasında katledildi
        Ferdi yerine Wijndal!
        Ferdi yerine Wijndal!
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Eskişehir'de feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
        Eskişehir'de feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        Gram altında rekor
        Gram altında rekor
        Tartışmalı hakem kararları
        Tartışmalı hakem kararları
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Kremlin'den 'Durov' açıklaması
        Kremlin'den 'Durov' açıklaması
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Sahte ürünlerle yapılan botoksta yüz felci riski
        Sahte ürünlerle yapılan botoksta yüz felci riski
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında

        Benzer Haberler

        Bodrum Belediyesi ekipleri, bir mahalleden 773 kilogram çöp topladı
        Bodrum Belediyesi ekipleri, bir mahalleden 773 kilogram çöp topladı
        Hakkında uzaklaştırma kararı olan koca, sokakta eşini bıçaklayarak öldürdü
        Hakkında uzaklaştırma kararı olan koca, sokakta eşini bıçaklayarak öldürdü
        21. Gümüşlük Müzik Festivali'nde Miron Rafajlovic konser verdi
        21. Gümüşlük Müzik Festivali'nde Miron Rafajlovic konser verdi
        Muğla'da tartıştığı eşinin bıçakladığı kadın öldü
        Muğla'da tartıştığı eşinin bıçakladığı kadın öldü
        Bodrum'da 21 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
        Bodrum'da 21 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
        Bodrum FK'da Kenan Özer'in hasreti bitti
        Bodrum FK'da Kenan Özer'in hasreti bitti