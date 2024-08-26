Fethiye'de ekmeğin içine para saklayan dilenci yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, dilencinin ekmeğin içine sakladığı 515 liraya el konuldu.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, dilencinin ekmeğin içine sakladığı 515 liraya el konuldu.
Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince kent genelinde dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu ilçe merkezi ve kaymakamlık önünde dilencilik yapan bir kişi yakalandı.
Dilencinin, elindeki poşette bulunan ekmeğin içine 1515 lira sakladığı belirlendi.
Ekipler tarafından paraya el konuldu ve dilenciye, Kabahatler Kanunu gereğince yasal işlem yapıldı.
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