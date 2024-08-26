Fethiye'de ekmeğin içine para saklayan dilenci yakalandı

Ekipler tarafından paraya el konuldu ve dilenciye, Kabahatler Kanunu gereğince yasal işlem yapıldı.

Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu ilçe merkezi ve kaymakamlık önünde dilencilik yapan bir kişi yakalandı.

Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince kent genelinde dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

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