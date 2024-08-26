Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        GÜNCELLEME - Muğla'da tartıştığı eşinin bıçakladığı kadın öldü

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı eşinin bıçakladığı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 15:42 Güncelleme: 26.08.2024 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Muğla'da tartıştığı eşinin bıçakladığı kadın öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı eşinin bıçakladığı kadın hayatını kaybetti.

        Orhaniye Mahallesi'nde park halindeki otomobilde M.K. (43) ile eşi Senem K. (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.K, eşini bıçakla yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Senem K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince zanlının ormanlık alana kaçtığı belirlendi. Dron destekli aramalar sonucu zanlı, İkizce Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yakalandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen M.K, Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

        Muğla Büyükşehir Belediyesindeki ambulans şoförlüğü görevinden 15 gün önce ayrılan M.K. hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı olduğu öne sürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Göz göre göre ölüm! Uyarıya rağmen sele doğru sürdü
        Göz göre göre ölüm! Uyarıya rağmen sele doğru sürdü
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Dede hatırasını korumaya aldı!
        Dede hatırasını korumaya aldı!
        "Hayatımdan çıkardım"
        "Hayatımdan çıkardım"
        Vurgun paralarını Karadağ'a göndermişler!
        Vurgun paralarını Karadağ'a göndermişler!
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Uzaklaştırma kararı işe yaramadı: 2 çocuk annesi sokak ortasında katledildi
        Uzaklaştırma kararı işe yaramadı: 2 çocuk annesi sokak ortasında katledildi
        Ferdi yerine Wijndal!
        Ferdi yerine Wijndal!
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        Gram altında rekor
        Gram altında rekor
        Tartışmalı hakem kararları
        Tartışmalı hakem kararları
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında

        Benzer Haberler

        Phoenix Antik Kenti'nde yüzey araştırmaları sürüyor
        Phoenix Antik Kenti'nde yüzey araştırmaları sürüyor
        Hakkında uzaklaştırma kararı olan koca, sokakta eşini bıçaklayarak öldürdü...
        Hakkında uzaklaştırma kararı olan koca, sokakta eşini bıçaklayarak öldürdü...
        Fethiye'de ekmeğin içine para saklayan dilenci yakalandı
        Fethiye'de ekmeğin içine para saklayan dilenci yakalandı
        Bodrum Belediyesi ekipleri, bir mahalleden 773 kilogram çöp topladı
        Bodrum Belediyesi ekipleri, bir mahalleden 773 kilogram çöp topladı
        Hakkında uzaklaştırma kararı olan koca, sokakta eşini bıçaklayarak öldürdü
        Hakkında uzaklaştırma kararı olan koca, sokakta eşini bıçaklayarak öldürdü
        21. Gümüşlük Müzik Festivali'nde Miron Rafajlovic konser verdi
        21. Gümüşlük Müzik Festivali'nde Miron Rafajlovic konser verdi