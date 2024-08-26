GÜNCELLEME - Muğla'da tartıştığı eşinin bıçakladığı kadın öldü

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Senem K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Orhaniye Mahallesi'nde park halindeki otomobilde M.K. (43) ile eşi Senem K. (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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