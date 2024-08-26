Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Phoenix Antik Kenti'nde yüzey araştırmaları sürüyor

        Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Phoenix Antik Kenti'nde dört yıl önce başlayan kazılar ve yüzey araştırması Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni, Muğla Valiliği ve Marmaris Ticaret Odasının desteğiyle devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 17:08 Güncelleme: 26.08.2024 - 17:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Phoenix Antik Kenti'nde yüzey araştırmaları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Phoenix Antik Kenti'nde dört yıl önce başlayan kazılar ve yüzey araştırması Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni, Muğla Valiliği ve Marmaris Ticaret Odasının desteğiyle devam ediyor.

        İlçe merkezine 49 kilometre mesafedeki Taşlıca Mahallesi'nde bulunan antik kentte Dr. Öğr. Üyesi Asil Yaman'ın başkanlığında sürdürülen çalışmaları Marmaris Ticaret Odası (MTO) heyeti yerinde ziyaret etti.

        Apollon ve İlithiya kutsal alanını gezen heyete çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Kazı başkanı Yaman, Phoenix Arkeoloji Projesi ile antik kentin geçmişte kalan değerli yapılarının günümüze kazandırılması için büyük bir fırsat sunduğunu söyledi.

        Çalışmaların Marmaris'in kültürel kimliğinin korunmasına ve tanıtılmasına katkı sağladığına değinen Yaman, "Bu çalışmalarımız aynı zamanda kültür turizminin canlanmasına da önemli bir zemin hazırlıyor. Marmaris Ticaret Odasına bugüne kadar çalışmalarımızın devam etmesi yönünde sağladıkları katkıları için teşekkürlerimi sunuyorum. Büyük bir alana yayılan saha çalışmaları sonucunda bölgenin genel hatlarını ortaya çıkarabilmek bizi çok memnun ediyor." dedi.

        MTO Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan da çalışmaların sadece kültürel ve tarihi açıdan değil, bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimi için de büyük bir önem taşıdığını dile getirdi.

        Phoenix kazısının Marmaris'in kültür turizmindeki payını artırmaya yönelik çalışmaların en değerli parçalarından biri olduğuna vurgu yapan Ayhan, projeye emek veren tüm ekip çalışanlarına Marmaris'e sağladıkları katkıları için teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        26 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        26 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Göz göre göre ölüm! Uyarıya rağmen sele doğru sürdü
        Göz göre göre ölüm! Uyarıya rağmen sele doğru sürdü
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Dede hatırasını korumaya aldı!
        Dede hatırasını korumaya aldı!
        Kayıp Narin'i arama çalışmaları 6'ncı gününde: Kan lekeleri başkasına ait çıktı
        Kayıp Narin'i arama çalışmaları 6'ncı gününde: Kan lekeleri başkasına ait çıktı
        "Hayatımdan çıkardım"
        "Hayatımdan çıkardım"
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Vurgun paralarını Karadağ'a göndermişler!
        Vurgun paralarını Karadağ'a göndermişler!
        Ferdi yerine Wijndal!
        Ferdi yerine Wijndal!
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        Tartışmalı hakem kararları
        Tartışmalı hakem kararları
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy

        Benzer Haberler

        Bodrum, su altı zenginlikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor
        Bodrum, su altı zenginlikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor
        Hakkında uzaklaştırma kararı olan koca, sokakta eşini bıçaklayarak öldürdü...
        Hakkında uzaklaştırma kararı olan koca, sokakta eşini bıçaklayarak öldürdü...
        GÜNCELLEME - Muğla'da tartıştığı eşinin bıçakladığı kadın öldü
        GÜNCELLEME - Muğla'da tartıştığı eşinin bıçakladığı kadın öldü
        Fethiye'de ekmeğin içine para saklayan dilenci yakalandı
        Fethiye'de ekmeğin içine para saklayan dilenci yakalandı
        Bodrum Belediyesi ekipleri, bir mahalleden 773 kilogram çöp topladı
        Bodrum Belediyesi ekipleri, bir mahalleden 773 kilogram çöp topladı
        Hakkında uzaklaştırma kararı olan koca, sokakta eşini bıçaklayarak öldürdü
        Hakkında uzaklaştırma kararı olan koca, sokakta eşini bıçaklayarak öldürdü