Bodrum, su altı zenginlikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, zengin su altı dünyası, dalış tutkunlarına keşif dalışlarıyla eğlenceli anlar yaşatıyor.

Eşsiz doğası, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkati çeken turistik ilçe, su altı zenginliğiyle de ilgi görüyor. Dalış tutkunları farklı dalış noktalarında derin mavilikleri görmenin keyfini yaşıyor.

Su altı dünyasını izlemek isteyenler, koylarda başlayan dalışların yanı sıra küçük ve büyük resife dalış tekneleri ile ulaşıyor.

Yeşil ile mavinin buluştuğu koylarda berrak sularda dalışa başlayan profesyoneller ve su altı dünyasını ilk kez yakından gören amatörler, balıklarla yüzerek eşsiz bir su altı deneyimi yaşıyor.

Dalış eğitmeni Tolga Dokumacı, AA muhabirine, Bodrum'un çok canlı dalış noktalarına sahip olduğunu, yerli ve yabancı dalış tutkunları ve su altı meraklıları tarafından tercih edildiğini kaydetti.

Bodrum su altı dünyasının Türkiye'nin hemen hemen en canlı dalış noktası olduğunu belirten Dokumacı, "Çeşitli canlıları barındırdığı için çok farklı ve çok güzel diyebilirim. Sadece yazın değil kışın da su altı hareketliliği devam etmekte. Yerli dalıcıların yanı sıra yurt dışında da misafirlerimiz Bodrum'un su altı zenginliklerini görmek için geliyor." dedi.