Muğla açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı, 48 göçmen yakalandı

Datça ilçesinde de düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi Armella Koyu'nda düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Dalış Timi yönlendirildi.

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