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        Muğla'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 19:03 Güncelleme: 26.08.2024 - 19:22
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        Muğla'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Nesrin Kavrakoğlu (72) idaresindeki 48 JU 520 plakalı otomobil, Göcek Mahallesi Muğla-Fethiye kara yolunda Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 48 SGH 005 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Kavrakoğlu, kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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