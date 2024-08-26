Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik botta 48 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 22:20 Güncelleme: 26.08.2024 - 22:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik botta 48 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu ekibi, hareket halindeki fiber karinalı lastik botu durdurdu.

        Bottaki 12'si çocuk 48 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Rusya'ya yanıt vermeye hazırlanıyoruz'
        'Rusya'ya yanıt vermeye hazırlanıyoruz'
        İyilik yaptı, canından oldu
        İyilik yaptı, canından oldu
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Kuyudaki arkadaşını kurtarmak istedi! 2 ölü
        Kuyudaki arkadaşını kurtarmak istedi! 2 ölü
        Filistin'den BRICS adımı
        Filistin'den BRICS adımı
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Gürültü kavgası can aldı!
        Gürültü kavgası can aldı!
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        "Hayatımdan çıkardım"
        "Hayatımdan çıkardım"
        Ferdi yerine Wijndal!
        Ferdi yerine Wijndal!
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy

        Benzer Haberler

        Seydikemer'de otomobil kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Seydikemer'de otomobil kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Muğla'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Muğla'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Muğla açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı, 48 göçmen yakalandı
        Muğla açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı, 48 göçmen yakalandı
        Marmaris açıklarında yatta rahatsızlanan kişi sahil güvenlik ekiplerince kı...
        Marmaris açıklarında yatta rahatsızlanan kişi sahil güvenlik ekiplerince kı...
        Bodrum, su altı zenginlikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor
        Bodrum, su altı zenginlikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor
        Phoenix Antik Kenti'nde yüzey araştırmaları sürüyor
        Phoenix Antik Kenti'nde yüzey araştırmaları sürüyor