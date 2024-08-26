Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da düzenlenen 9. Uluslararası Zurnazen Festivali başladı

        Muğla'da düzenlenen 9. Uluslararası Zurnazen Festivali, Bodrum ilçesinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 23:51 Güncelleme: 26.08.2024 - 23:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da düzenlenen 9. Uluslararası Zurnazen Festivali başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'da düzenlenen 9. Uluslararası Zurnazen Festivali, Bodrum ilçesinde başladı.

        Muğla Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği, sanat yönetmenliğini Eray İnal, sunuculuğunu da Berkay Tulumbacı'nın yaptığı festivalin açılışı, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleştirildi.

        Gecede sahne alan sanatçı Kubat söylediği şarkılarla sanatseverlere keyifli dakikalar yaşattı. Festivalin açılışında bazı zurna sanatçıları da sahnede performanslarını sergiledi. Geceye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

        Festival kapsamında yarın Menteşe ilçesindeki Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açıkhava Tiyatrosu'nda oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman sahne alacak.

        Üçüncü günü ise Milas Atapark'ta sanatçı İsmail Altunsaray performans sergileyecek. Festivalin kapanışı ise 29 Ağustos'ta Fethiye'de Beşkaza Meydanı'nda oyuncu, şarkıcı Suzan Kardeş'in sahnesiyle yapılacak.

        Vatandaşların ücretsiz olarak katıldığı festivalde, Bulgaristan'dan 2, Tayvan'dan 1, Türkiye'nin değişik illerinden 8 zurna sanatçısı yer alıyor.

        Festivalin açılışına Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz ve Bodrum Belediyesi Koordinatörü Emel Çolakoğlu'nun da arasında olduğu çok sayıda kişi katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanyol jandarması göçmen teknesinin üstünden geçti
        İspanyol jandarması göçmen teknesinin üstünden geçti
        'Rusya'ya yanıt vermeye hazırlanıyoruz'
        'Rusya'ya yanıt vermeye hazırlanıyoruz'
        Ablasını, eniştesini, 2 yeğenini bıçakladı!
        Ablasını, eniştesini, 2 yeğenini bıçakladı!
        İyilik yaptı, canından oldu
        İyilik yaptı, canından oldu
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Kuyudaki arkadaşını kurtarmak istedi! 2 ölü
        Kuyudaki arkadaşını kurtarmak istedi! 2 ölü
        Filistin'den BRICS adımı
        Filistin'den BRICS adımı
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        "Hayatımdan çıkardım"
        "Hayatımdan çıkardım"
        Ferdi yerine Wijndal!
        Ferdi yerine Wijndal!
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde

        Benzer Haberler

        Fethiye açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı
        Fethiye açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı
        Seydikemer'de otomobil kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Seydikemer'de otomobil kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Muğla'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Muğla'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Muğla açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı, 48 göçmen yakalandı
        Muğla açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı, 48 göçmen yakalandı
        Marmaris açıklarında yatta rahatsızlanan kişi sahil güvenlik ekiplerince kı...
        Marmaris açıklarında yatta rahatsızlanan kişi sahil güvenlik ekiplerince kı...
        Bodrum, su altı zenginlikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor
        Bodrum, su altı zenginlikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor