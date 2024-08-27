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        Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk'ten orman yangınlarına ilişkin açıklama

        Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) Başkanı Veli Türk, arıcıların orman yangını çıkardığı iddialarına ilişkin, "40-50 yıllık arıcılık deneyimi olan bir kişinin doğaya ve ormana karşı ne denli yüksek özen ve dikkat ile hareket edebileceği gerçeği de göz ardı edilmemelidir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 14:10 Güncelleme: 27.08.2024 - 14:37
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        Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk'ten orman yangınlarına ilişkin açıklama
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        Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) Başkanı Veli Türk, arıcıların orman yangını çıkardığı iddialarına ilişkin, "40-50 yıllık arıcılık deneyimi olan bir kişinin doğaya ve ormana karşı ne denli yüksek özen ve dikkat ile hareket edebileceği gerçeği de göz ardı edilmemelidir." dedi.

        Birlik binasında basın toplantısı düzenleyen Türk, 16 Ağustos'tan itibaren il genelinde küçüklü büyüklü orman yangınları yaşandığını söyledi.

        Yatağan ilçesi Yava Mahallesi'nde 18 Ağustos'ta çıkan yangın soruşturması kapsamında baba ile oğlu 2 arıcının tutuklandığını hatırlatan Türk, bu olayın ardından özellikle sosyal medya mecralarında arıcıların hedef alınmasından rahatsızlık duyduklarını dile getirdi.

        Adaletin tecelli edeceğine inandığını ifade eden Türk, "40-50 yıllık arıcılık deneyimi olan bir kişinin doğaya ve ormana karşı ne denli yüksek özen ve dikkat ile hareket edebileceği gerçeği de göz ardı edilmemelidir. Yangın bölgesinde arılarının olması, yangının büyüklüğü ve delillerin karartılmaması gerekçeleri ile arıcılar tutuklanmıştır. Unutulmamalıdır ki masumiyet karinesi gereği, bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz sayılır." ifadelerini kullandı.

        Bu olaydan yola çıkarak arıcıların hedef alınmasının kendilerini üzdüğünü belirten Türk, "Böyle bir olayın direkt arıcılık sektörüyle ilişkilendirilmesi ülkedeki 80 bin arıcı ailesini üzüyor. Ormanlar arıcıların geçim kaynağıdır. Ormanlar bizim evimiz. Ormana bırakın zarar vermeyi, zarar verecek bir durum olduğunda ormanı koruyan bizleriz. 2021 yılında yaşadığımız büyük yangınlarla bizler sadece yaşam alanlarımızı değil ekmek teknelerimizi de kaybettik. Orman yangınları nedeniyle arıcıların yaşadığı üzüntü ve kayıp, hiçbir sektörle kıyaslanamayacak derecede büyüktür." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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