Muğla'da bir kişi, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

Orhaniye Mahallesi'nde, M.K, dün sabah saatlerinde park halindeki otomobilde, 2 çocuk annesi eşi Senem K'yi karnından bıçaklayıp olay yerinden kaçmış, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Senem K, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Cenaze namazı öncesi tabutun etrafını çevreleyen kadınlar, erkekleri yaklaştırmadı. Cenaze namazının ardından da tabutu omuzlayan kadınlar, Senem K'nin naaşını cenaze aracına kadar taşıdı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.