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        Muğla'da bir kişi, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 15:17 Güncelleme: 27.08.2024 - 15:17
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        Muğla'da bir kişi, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan M.K. (43) sağlık kontrolünün ardından Muğla Adliyesi'ne sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "Kesici aletle kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

        M.K'nin ilk ifadesinde cinayeti kıskançlık sebebiyle işlediğini öne sürdüğü öğrenildi.

        - Tabutunu kadınlar taşıdı

        Öldürülen Senem K'nin cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camisi'ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Senem K'nin cenazesi, Şehir Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze namazı öncesi tabutun etrafını çevreleyen kadınlar, erkekleri yaklaştırmadı. Cenaze namazının ardından da tabutu omuzlayan kadınlar, Senem K'nin naaşını cenaze aracına kadar taşıdı.

        - Olay

        Orhaniye Mahallesi'nde, M.K, dün sabah saatlerinde park halindeki otomobilde, 2 çocuk annesi eşi Senem K'yi karnından bıçaklayıp olay yerinden kaçmış, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Senem K, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Olay yerinden kaçan zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince İkizce Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yakalanmıştı.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi'ndeki ambulans şoförlüğü görevinden 15 gün önce ayrılan M.K. hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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