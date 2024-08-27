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        Muğla'da bir kişinin tartıştığı eşini bıçakla öldürmesi kameraya yansıdı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde dün bir kişinin tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 18:06 Güncelleme: 27.08.2024 - 18:06
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        Muğla'da bir kişinin tartıştığı eşini bıçakla öldürmesi kameraya yansıdı
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde dün bir kişinin tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, M.K'nin eşini arabanın yanında yere yatırıp bıçaklaması ve olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

        - Olay

        Orhaniye Mahallesi'nde dün park halindeki otomobilde M.K. (43) ile eşi Senem K. (40) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K, 2 çocuk annesi eşi Senem K'yi karnından bıçaklayıp kaçmıştı. Kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        İkizce Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yakalanan zanlı ise tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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