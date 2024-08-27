Bodrum açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik uçağı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta, 1'i çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 kişi de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.