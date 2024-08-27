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        Muğla'da dün yaşanan kadın cinayeti protesto edildi

        Muğla'da Menteşe Kadın Platformu üyesi bir grup, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Senem K. cinayetini protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 20:09 Güncelleme: 27.08.2024 - 20:09
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        Muğla'da dün yaşanan kadın cinayeti protesto edildi
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        Muğla'da Menteşe Kadın Platformu üyesi bir grup, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Senem K. cinayetini protesto etti.

        Menteşe ilçesindeki Sınırsızlık Meydanı'nda toplanan platform üyeleri, "Acımız da büyük, İsyanımız da. Hesap vereceksiniz" yazılı pankart açtı, çeşitli sloganlar attı.

        Grup adına basın açıklaması yapan Aslı Ercan, Senem K'nin daha önce fail tarafından şiddete uğradığını, bu nedenle uzaklaştırma kararı aldırıp şehir değiştirdiğini iddia etti.

        Ercan, "Biz kadınlar buradayız, vardık, var olacağız. Hayatlarımıza da haklarımıza da emeğimize de sahip çıkacağız. Elif'e, Sinem'e, Gülizar'a, Sedef'e, Serpil'e, Aynur'a, Hanife'ye, Senem'e hiçbir kız kardeşimize yapılanlara sessiz kalmayacağız." ifadelerini kullandı.

        Basın açıklamasının ardından slogan atarak Muğla Adliyesi'ne yürüyen kadınlar, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

        - Olay

        Orhaniye Mahallesi'nde dün park halindeki otomobilde M.K. (43) ile eşi Senem K. (40) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K'nin bıçakladığı 2 çocuk annesi eşi Senem K. hastanede hayatını kaybetmişti. İkizce Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yakalanan zanlı ise tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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