Fethiye Zihinsel Engelliler Derneği'nden Belediye Başkanı Karaca'ya ziyaret
Fethiye Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Necdet Yaman ile yönetim kurulu üyeleri, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti.
Fethiye Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Necdet Yaman ile yönetim kurulu üyeleri, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti.
Karaca, yaptığı konuşmada, belediye olarak daima engelli bireyler ve ailelerinin refahı, mutluluğu için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Engellilerin kent yaşamında rahat edebilmeleri, toplumsal yaşamda var olabilmeleri için mücadele ettiklerini dile getiren Karaca, engelli bireylerin çalışma hayatında "Ben de buradayım" diyebilmeleri için onları desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.
Yaman ise ilçenin çeşitli bölgelerinde yapılan ve engellilerin yaşamını kolaylaştıran bariyerler için Karaca'ya teşekkür etti.
Yaman, Fethiye'de engellilerin karşılaştığı çeşitli sorunları Karaca'ya iletti.
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