Muğla'da ormanı yakmak istediği iddia edilen kişi tutuklandı

Yapılan çalışmada eşkali belirlenen şüphelinin Ayhan A. olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmada, kozalak ve çalı birikintisi görülen bir noktada küçük çaplı bir alanın yandığı tespit edildi.

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