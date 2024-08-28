Muğla'da tartıştığı eşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan zanlının ifadesi ortaya çıktı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı eşi Senem K'yi (40) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan M.K'nin (43) ifadesi ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan M.K, ifadesinde, eşi ile 3 aydır evliliğinde sorunlar olduğunu iddia etti.

M.K, olaydan bir gün önce cep telefonuyla internetten "çakı" ve "bıçak" kelimelerini ava merak sardığı için arattığını ileri sürdü.

Yolda karşılaştığı eşiyle konuştuğunu ve eşinin kendisine sürekli hakaret ettiğini savunan M.K, şu ifadeleri kullandı:

"Bana 'Seni aldattım' dedi. Bu sözlerle beni çok tahrik etti. Kendimi kaybettim, itişip kakıştık. Bu sırada yere düşerek başını kaldırıma vurdu. Üzerime geldi, bu yüzden ittirdim. 'Seni öldüreceğim' dedi. Kolundaki çantadan silah çıkarıp, beni öldürebileceğini düşünerek bıçakladım. Beni aldattığına dair herhangi bir durum söz konusu olmadı. Birisiyle görmedim. Kaç kez bıçak darbesi vurduğumu bilmiyorum. Başına sopa ya da sert bir cisimle vurmadım. Aracımın içerisinde herhangi bir şekilde kendisiyle konuşmamız ve tartışmamız olmadı. Olay, sokakta gerçekleşti. Bıçağı olay yerinden kaçarken yol kenarına attım. 112'yi arayacaktım ancak telefonumun tuşları basmadı. Arkadaşım Serdar'ı ararken çalışıyordu."