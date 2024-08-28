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        Muğla açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı, 26 göçmen yakalandı

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde 27 düzensiz göçmen kurtarıldı, Datça ilçesinde 26 göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 20:55 Güncelleme: 28.08.2024 - 21:21
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        Muğla açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı, 26 göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Dalaman ilçesinde 27 düzensiz göçmen kurtarıldı, Datça ilçesinde 26 göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi Kelburnu, Domuz Çukuru ve Kunta Kinte Koyu'nda farklı zamanlarda düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, karada 1'i çocuk 26 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Dalaman ilçesinde ise can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 2'si çocuk 27 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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